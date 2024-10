Anderlecht punit sévèrement la Mauves Army après les débordements contre la Real Sociedad !

Anderlecht a pris des mesures suite aux récents incidents causés par les Ultras de la Mauves Army en Espagne. Les sanctions sont strictes.

Suite aux débordements des Ultras d'Anderelcht de la Mauves Army lors du match contre la Real Sociedad la semanie dernière, le club bruxellois a décidé de sanctionner ces "supporters".

En effet, le club le plus titré de Belgique s'est exprimé dans un communiqué : "Tout d'abord, le RSC Anderlecht condamne fermement ce comportement inacceptable et a présenté ses excuses à la Real Sociedad et à ses fans immédiatement après le match."

"Le RSC Anderlecht ne va pas attendre une éventuelle sanction de l'UEFA et prend ses propres mesures. En coopération avec les forces de police espagnoles et belges, huit personnes impliquées ont été identifiées, dont cinq ont directement participé à la dégradation des infrastructures du stade et au lancement de projectiles dans les tribunes de la Real Sociedad. Avec effet immédiat, ces individus seront interdits d'accès à notre stade et à tous les matchs à l'extérieur. Ils seront également tenus responsables des dommages causés," explique le club.

Malgré les excuses publiées ce mardi par le groupe d'Ultras, le club a pris une décision ferme. En raison de l'implication de certains membres du Mauves Army dans les incidents, Anderlecht a décidé de sanctionner l'ensemble du groupe. Ce dernier est désormais interdit de déplacement pour le reste de la phase de groupes de la Ligue Europa ainsi que pour les trois prochains matchs à l'extérieur (contre le Beerschot, le Club de Bruges, et Tubize en Coupe de Belgique).