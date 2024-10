Un but et deux assists : Radja Nainggolan surprend pour son retour sur les terrains belges

Radja Nainggolan est sans club depuis trois mois. Il entretient sa forme comme il peut.

Les chances que vous connaissiez l'Antwerp Global FC sont assez faibles. Il s'agit d'un club amateur qui, comme son nom l'indique, est basé dans la métropole anversoise.

Reconnaissons-le : les probabilités de nous voir vous parler de leur match de Coupe contre OH Fortuna étaient tout aussi réduites. Mais un invité prestigieux était aligné au coup d'envoi.

Radja Nainggolan était en effet présent dans le camp des visiteurs. Et on peut que ce renfort inattendu a fait la différence : évoluant trois divisions plus bas que leur adversaire, l'Antwerp Global FC s'est imposé 0-3.

Toujours le feu sacré

Nainggolan a participé à la fête, avec un assist sur l'ouverture du score, le but du break inscrit sur penalty et un deuxième assist sur le dernier but de la partie. Pour parachever l'ensemble de son oeuvre, il a tout de même écopé d'une carte jaune, on ne se refait pas.

Il est peu probable de voir l'ancien Diable Rouge continuer à évoluer à ce niveau. A 36 ans, le milieu de terrain aspire encore à plus haut, comme il l'a encore confirmé hier.