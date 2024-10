Les Diablotins jouent gros ce soir : "Nous avons l'effectif pour y parvenir"

Les U21 belges sont en course pour accrocher un ticket pour l'Euro, et cela passera par Édimbourg.

La Belgique affronte l'Écosse ce soir à Édimbourg. Il s'agit du match au sommet du groupe B, car les deux pays ont le même nombre de points à la seconde place du groupe loin derrière l'Espagne. L'année dernière à Roulers, les Ecossais avaient battus les Diablotins (0-2) lors du match aller. Les hommes de Gill Swerts devront donc se méfier.

Malgré la tâche compliquée, Jarne Steuckers est convaincu que les Diablotins se qualifieront pour le Championnat d'Europe. Le Limbourgeois, actuellement leader de la Jupiler Pro League avec Genk, estime que les U21 ont suffisamment de qualités pour y parvenir.

La deuxième place, synonyme de barrages, se jouera donc entre les deux adversaires de ce soir : "Nous avons l'effectif pour y parvenir. Il y a plus que de la qualité et tout le monde est conscient de l'importance de ce duel. Tout se jouera sur des détails", a déclaré Steuckers à Sporza.

Gagner pour espérer aller à l'Euro

Pas déçu de sa non-sélection avec les A de Domenico Tedesco, Arthur Vermeeren espère également retrouver du temps de jeu avec les Espoirs : "Ces matches sont bons pour moi, c'est l'occasion de reprendre du rythme et de la confiance pour atteindre mon meilleur niveau. De plus, cela me permet de revoir mes anciens coéquipiers de l'Antwerp. Nous allons essayer d'en tirer le meilleur parti", a déclaré le médian également à Sporza.

En cas de victoire ce soir, la Belgique devra encore terminer le travail contre la Hongrie, avant d'accéder aux barrages. En cas de match nul, l'ultime journée sera décisive et dépendra également du résultat de l'Ecosse qui se déplacera au Kazakhstan.