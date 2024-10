Anderlecht accusé d'un montage financier occulte pour payer une ancienne star, d'autres grands clubs belges également épinglés

Dejan Velkovic s'est lâché dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. Après avoir révélé plusieurs noms aux enquêteurs, il fait de même dans la presse.

L'interview de Dejan Velkovic fait du bruit. Ecorné par l'opération "Mains Propres" et désormais repenti, l'agent serbe a déclaré haut et fort que la très grande majorité du football belge est corrompue. Il amène quelques cas concrets sur le tapis.

Le premier concerne l'arrivée de Milan Jovanovic à Anderlecht. A l'époque, celui qu'on appelait "Le Serpent" a quitté Liverpool pour signer chez les Mauves contre à peine 800 000 euros. "Le conseil d'administration d'Anderlecht m'a demandé de développer une structure étrangère pour le rémunérer" explique Velkovic.

Les paradis fiscaux tournent à plein régime

Le Club de Bruges aurait employé le même chemin : "Ils m'ont proposé de prendre en charge en partie l'indemnité de départ de Georges Leekens (alors en poste à la tête des Diables Rouges) par l'intermédiaire de mon entreprise à Chypre". Dejan Velkovic ajoute que Genk y a également eu recours pour une construction fiscale permettant de payer Peter Maes.

Mais ce n'est pas tout : même la fédération y passe : "Pensez-vous qu'il est normal que le PDG, en collaboration avec le directeur financier et président, me demande de payer leur entraîneur de gardiens en partie au noir via l'étranger ?" s'interroge-t-il.

Les faits dans le viseur de l'opération "Main Propres" ne se limitent évidemment pas aux acteurs mentionnés plus haut, l'entre-soi du football belge est malheureusement généralisé. Mais si les faits décrits s'avèrent véridiques, la note pourrait être salée.