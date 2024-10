Ce jeune Diable Rouge ne restera sans doute plus longtemps en Belgique...

En première mi-temps, la performance défensive de Maxim De Cuyper contre l'Italie n'était pas exempte de tout reproche, mais il a marqué et a été très solide en deuxième mi-temps. Même l'ancien entraîneur des espoirs Johan Walem est sous le charme.

Maxim De Cuyper a indéniablemnt un grand potentiel, mais montre également des lacunes défensives. Lors du match contre l'Italie, où il était impliqué dans les deux buts encaissés. "Il aurait juste dû dégager ce ballon, sans prendre de risques", a déclaré Walem au Nieuwsblad.

Cependant, Walem a souligné plusieurs facteurs qui rentrent en jeu lors du deuxième but encaissé. "Cela va vite, ce qui lui rend difficile d'être plus proche de son adversaire. Il est encore jeune et il apprendra de ses erreurs."

Malgré les quelques critiques critiques, Walem reste optimiste quant à l'avenir de De Cuyper. Le joueur de 23 ans est depuis longtemps considéré comme un très grand talent.

L'intérêt récent en provenance notamment d'Allemagne confirme son potentiel, mais De Cuyper a délibérément choisi de rester au Club de Bruges, où il souhaitait percer. "Cela montre du caractère", déclare Walem. "Les minutes de jeu sont essentielles pour les jeunes joueurs, et il a fait le bon choix."

Récemment, le Club de Bruges a prolongé le contrat de De Cuyper jusqu'en 2028, et en interne, ils le voient comme un futur leader. Walem le considère comme un joueur qui peut apporter énormément au Club de Bruges...ou ailleurs. "Il ose ouvrir la bouche et prendre des responsabilités. C'est important."