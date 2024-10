Quand Daan Heymans menait une double vie de dentiste, ou presque...

Daan Heymans aborde la relation des footballeurs professionnels avec les femmes. Il explique qu'il se faisait passer pour un dentiste !

Il est souvent dit que les footballeurs séduisent plus facilement les femmes grâce à l’argent qu’ils gagnent et à leur popularité. Est-ce un cliché ou y a-t-il une part de vérité ? L'émission "In de Kleedkamer" a posé cette question à Daan Heymans, milieu de terrain du Sporting Charleroi.

"J’ai effectivement vu cette attention évoluer au cours de ma carrière", confie-t-il au Nieuwsblad. "Par exemple, je reçois aujourd'hui plus d'attention de la part des femmes qu'à mes débuts à Waasland-Beveren. Je remarque que sur Instagram, je reçois régulièrement des messages de filles qui ont participé à des émissions de téléréalité."

Daan Heymans, un dentiste ?

"Aujourd'hui, j'ai une petite amie, mais auparavant, quand il m'arrivait de parler avec une fille en soirée, je disais toujours que j’étais dentiste. Parce que je veux que les gens m’apprécient pour la personne que je suis et non parce que je gagne ma vie en tant que footballeur," explique le joueur.

Cette double vie de "dentiste" a parfois conduit à des situations cocasses. "Un jour, un ami de la fille avec qui je discutais est venu poser des questions, notamment pour savoir s’il devait se faire blanchir les dents. C'était difficile de ne pas éclater de rire dans ces moments-là."

Il y a au moins une chose qui réjouit Heymans : "Ce qui est bien, c’est que je connais ma copine actuelle depuis bien avant que je devienne footballeur professionnel. Je sais donc qu'elle n'est pas avec moi à cause de ma notoriété."