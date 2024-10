Flop à Anderlecht, Alexis Flips compte bien marquer les esprits à Charleroi : "Je peux apporter beaucoup"

Alexis Flips a quitté le RSC Anderlecht cet été et a signé en prêt du côté de Charleroi. Le Français compte se relancer.

Le cas Alexis Flips divise depuis son arrivée à Anderlecht. Doté de réelles qualités techniques, le Français n'a pourtant jamais réussi à s'imposer sous Brian Riemer.

De retour de son prêt en Turquie à Ankaragucu, Flips a ensuite été de nouveau prêté. Cette saison, il porte les couleurs d'un autre Sporting de Charleroi.

Il s'est exprimé dans une interview accordée à son nouveau club. "Je veux reprendre du plaisir, jouer le plus possible, être plus sur terrain. Je suis pas un joueur comme les autres. J'ai un jeu porté vers l'avant, avec une très bonne qualité de passe et une bonne vision du jeu. Je peux apporter beaucoup à ce club."

Il revient sur son arrivée chez les Zèbres. "J'ai directement parlé avec le président et mon agent. Ca s'est très bien passé. J'ai vite bien aimé l'esprit du club."

"Cet esprit me correspondait plus. Je suis arrivé comme si cela faisait des mois que j'étais déjà ici. Je m'entends aussi bien avec mes coéquipiers. Le coach (Rik De Mil, nda) a des consignes très claires. Le groupe vit bien, tout le monde va dans le même sens. Ca se passe très bien pour l'instant."