Le premier qualifié pour la CAN 2025 au Maroc est connu !

Scènes de joie au Burkina Faso : les Etalons se sont qualifiés pour la CAN. En s'imposant ce dimanche face au Burundi, ils sont devenus le premier pays qualifié pour le tournoi qui se tiendra en 2025 au Maroc.

Le Burkina Faso se déplaçait au Burundi ce dimanche et l'a emporté (0-2), s'assurant ainsi l'une des deux premières places de son groupe et donc la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Etalons devancent le Sénégal de 3 points et le Burundi de 7 points.

Des buts de Mohamed Konaté et Bertrand Traoré ont offert la victoire au Burkina Faso. Il n'y avait pas de joueurs de Pro League sur le terrain, côté burundais comme burkinabé.

Avec cette victoire, le Burkina Faso devient la première nation de ces qualifications à valider officiellement son ticket pour la CAN, qui se tiendra au Maroc de décembre 2025 à janvier 2026. C'est la troisième qualification d'affilée pour les Etalons.

En 2023, le Burkina avait atteint les 8e de finale ; en 2021, ils atteignaient la demi-finale, comme en 2017. En 2013 le Burkina Faso réussissait son meilleur résultat, atteignant la finale de la compétition et s'inclinant face au Nigeria.

La Belgique a croisé la route du Burkina Faso en mars 2022, en match amical. Un match qui s'était tenu au Lotto Park et que les Diables Rouges avaient remporté 3 buts à 0 avec des buts de Vanaken, Trossard et Benteke.