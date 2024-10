Les mêmes problèmes à l'Union qu'à Anderlecht et Genk pour Anouar Aït El-Hadj

La situation autour d'Anouar Ait El Hadj à l'Union soulève des questions. Le milieu de terrain de 22 ans a commencé de manière prometteuse avec six titularisations consécutives en championnat mais n'a pas vraiment convaincu.

Aït El-Hadj est ensuite resté sur le banc lors des matchs contre le Standard, Fenerbahçe et Bodo/Glimt, et n'a même pas été sélectionné pour les matchs contre Courtrai et le Club de Bruges. Un revirement surprenant pour le joueur qui avait été recruté comme meneur de jeu potentiel d'Union après le départ de Cameron Puertas.

En coulisses, il se murmure qu'Anouar Aït El Hadj a du mal à se donner pleinement physiquement, aussi bien pendant les entraînements que lors des matchs. Cela n'était peut-être pas un gros problème lors de sa formation à Neerpede, l'académie de jeunes du RSC Anderlecht.

Mais à l'Union Saint-Gilloise, où la discipline et la détermination sont des éléments cruciaux de la vision de jeu de l'entraîneur Sébastien Pocognoli, cela est devenu un facteur important. Ce manque d'engagement total a conduit Pocognoli à récemment l'écarter de ses plans, bien que la relation entre les deux reste bonne.

Pocognoli apprécie les qualités d'Ait El Hadj et se réjouit de ses progrès dans le jeu sans ballon. Cependant, l'entraîneur attend une plus grande implication et plus d'impact de la part du jeune milieu de terrain lorsque celui-ci est en possession du ballon.

Cependant, l'USG n'abandonne pas. Malgré son absence lors des récents matchs, il n'y a aucun doute sur le retour d'Ait El Hadj sur le terrain à terme. Pocognoli continue d'avoir confiance en son potentiel. On s'attend à le revoir probablement dès le prochain match face à La Gantoise.