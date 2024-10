"Nous reviendrons plus forts" : Jérémy Doku s'exprime à froid après Belgique-France

Jérémy Doku a réalisé une belle prestation avec la Belgique face à la France ce lundi (1-2). Le Diable Rouge a apporté beaucoup offensivement, mais malheureusement cela n'a pas suffi.

Le natif de Borgerhout est désormais un joueur clé de l'équipe nationale et fait partie de ceux qui montrent le meilleur visage sous les couleurs noir-jaune-rouge.

Suite à la défaite de la Belgique et la quasi-impossibilité de se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Nations, le joueur de Manchester City a réagi à cette déception sur les réseaux sociaux.

"Le résultat fait mal, mais nous reviendrons plus forts. C'est toujours un honneur de représenter la Belgique," a déclaré le Belge.

The result hurts, but we will be back stronger. It’s always an honour to represent 🇧🇪🫡 pic.twitter.com/qf0MO5qd29