"Si moi, joueur amateur, je vois le niveau de Wout Faes, je crois vraiment que je pourrais devenir pro" : un chroniqueur tacle les pires prestations belges face à la France

Qui ont été les pires Diables Rouges contre la France ? Un chroniqueur français a la réponse et partage aussi son avis sur Domenico Tedesco.

L'éditorialiste, chroniqueur et commentateur sportif français de football, Walid Acherchour, s'est exprimé sur les prestations les plus mauvaises de certains Diables Rouges contre les Bleus et sur Domenico Tedesco. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tendre au micro de Winamax FC...

"Ce soir, j'ai 15-16 ans, je suis un joueur de R2 en Île-de-France. Mais mon pote, on est quel joueur ce soir ? On est lundi. Demain matin, j'envoie un message à mon père et je dis : 'Papa, je suis devant la télé, je viens de voir Wout Faes. Il a coûté 20 millions d'euros à Leicester. Mais j'y crois, moi. Moi, j'y crois. Je vais repartir au combat. Ça me donne la patate.' Je vois ça, je suis un joueur en Île-de-France, en R2, en R1, même en R3, je me dis : 'Mais si des joueurs comme ça peuvent être pro...' Tu as vu le but qu'il concède avec le penalty ? Il est international belge !"

"Leandro Trossard, numéro 10 et capitaine. Il est numéro 10 capitaine de la Belgique. Mais le football est en train de s'effondrer. Le football... Tout notre football, le mythe de notre football, est en train de s'effondrer. Quand tu vois l'exigence, quand tu vois les opportunités dans certaines sélections qu'ont certains joueurs, à un niveau très moyen, tu te dis : 'Dans cette équipe belge quand même...'

Le coach, on en a parlé ce matin, mais Tedesco... Qu'est-ce qu'il a apporté, ce mec, depuis qu'il est arrivé avec la Belgique ?"

"Mais je plains les supporters belges. Et au-delà des joueurs... Le coach, on en a parlé ce matin, mais Tedesco... Qu'est-ce qu'il a apporté, ce mec, depuis qu'il est arrivé avec la Belgique ? On a vu quelque chose ? Le mec, il se sépare de Thibaut Courtois. Les mecs ne veulent plus venir en sélection. Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, c'est à la carte. Il a fait progresser quel joueur ? Alors, je veux bien qu'il y ait un vivier derrière qui est catastrophique."

"Mais il n'y a pas de soucis. Il n'y a rien, il n'y a pas d'apport. Ce soir, je suis éditorialiste belge. Mais sincèrement, je fais des cauchemars," conclut Walid.

𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛