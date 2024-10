Un ancien Diable Rouge se veut réaliste : "On sait très bien que la génération dorée est passée..."

Joueur faisant partie de la fameuse "génération dorée" de la Belgique, Christian Benteke n'a plus joué avec l'équipe nationale depuis 2022.

Meilleur buteur actuel de la MLS, Christian Benteke continue de marquer comme il respire. L'attaquant de 33 ans espère encore être sélectionné chez les Diables Rouges, comme il l'a expliqué dernièrement.

Benteke était l'invité de l'émission de "Bartoli Time", sur les ondes de RMC Sport. Il s'est exprimé sur la nouvelle génération du football belge.

"Je dirais qu’il y a beaucoup d’attente autour de cette équipe, surtout après notre passage des dernières années où il y avait un grand engouement et beaucoup d’attentes avec la génération qu’on avait. Et malheureusement, on n’a pas pu gagner le moindre trophée."

"Le public belge a désormais une attente particulière dans certains tournois, et notamment, avec cette nouvelle génération. Ils ont eu l’habitude, ces dernières années, de voir des bons matchs, du spectacle, des victoires et, là, dès que tu regardes un match nul ou une défaite, c’est vrai que c’est difficile d’accepter que c’est une nouvelle génération et que ça peut prendre du temps."

"On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, il est peut-être fait de grandes choses, de grands joueurs qui vont se former. Mais actuellement, la génération 'dorée’ est passée, on le sait tous. Il faut voir ce que cette nouvelle va apporter et si c’est une génération de bronze et qu’elle rapporte des trophées, on sera tous contents."