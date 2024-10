Terrible bombe dans le football portugais : Benfica, officiellement soupçonné de matchs truqués, pourrait être suspendu !

Le club de football de Benfica a-t-il truqué plusieurs rencontres du championnat portugais ? C'est ce que la justice tentera de découvrir, au cours des prochains mois.

C'est une affaire qui ne fait que commencer et qui risque de prendre de longs mois avant d'être résolue. Depuis ce mardi, le club du Benfica Lisbonne est officiellement soupçonné de matchs truqués par la justice portugaise.

Selon les médias locaux et principalement A Bola, le club portugais de premier plan aurait accordé des avantages financiers au Vitoria de Setubal, situé légèrement au sud de Lisbonne, entre 2016 et 2019. En échange, Benfica aurait trouvé la tâche plus facile que d'habitude dans ces rencontres.

Des allégations assez surprenantes lorsque l'on regarde les derniers résultats entre les deux équipes : entre 2016 et 2020, l'année lorsque de laquelle Setubal est redescendu en deuxième division, le candidat au titre a souvent laissé filer des plumes face à cet opposant : 7 victoires pour Benfica, 6 partages et une défaite en 14 rencontres.

Benfica est prêt à se défendre et risque gros

En tout cas, le ministère public a communiqué. Le nom d'aucune personne physique n'a été cité, mais "deux sociétés sportives" se sont rendues coupables "de corruption active et passive aggravée, assortie de comportements antisportifs." Benfica ne risque rien d'autre que la suspension pure et simple de ses participations aux compétitions sportives.

Contacté, le club lisboète a brièvement répondu à A Bola. "Il ne fait aucun doute que le Sport Lisboa e Benfica se défendra sans hésitation contre toutes les accusations infondées, ainsi que contre tout ce qui affecte ses droits et intérêts ou pouvant avoir affecté."