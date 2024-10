Un vibrant hommage à l'occasion du match entre l'Union et La Gantoise : "Il est un homme clé des succès actuels"

La réception de La Gantoise sera chargée en émotions pour l'Union Saint-Gilloise. La famille unioniste s'apprête à rendre un dernier hommage à Auguste Weemaels.

De l'extérieur, le nom d'Auguste Weemaels n'était pas des plus connus. Et pour cause, il préférait rester dans l'ombre. Mais son travail en coulisses a grandement contribué à l'ascension de l'Union Saint-Gilloise.

Unioniste de la première heure, il a soutenu financièrement le club dans les moments difficiles, notamment pendant les périodes de vaches maigres en divisions inférieures. En compagnie de Jürgen Baatzsch et de Guy Brison, il a grandement oeuvré à transmettre l'Union à ses propriétaires actuels, permettant le développement du club.

Auguste Weemaels ne sera pas oublié par le Stade Marien

"En 2018, son soutien à l'académie a été vital. Le rôle qu'il a joué en vendant ses parts à Tony Bloom et moi en fait un homme clé des succès actuels. Il prenait soin de l'Union Saint-Gilloise et l'Union Saint-Gilloise prenait soin de lui" a déclaré le président Alex Muzio.

Auguste Weemaels est malheureusement décédé au début du mois, des suites d'une longue maladie. Pour le premier match à domicile depuis sa disparition, l'Union s'apprête à lui rendre un vibrant hommage face à La Gantoise.

Un dernier au revoir à hauteur de l'homme, qui récemment encore avait créé l’ASBL Parepour, dans le but de venir en aide aux supporters saint-gillois.