Une suspension qui tombe mal : David Hubert déjà confronté à un sacré casse-tête avec Anderlecht

Anderlecht se déplace au Beerschot demain. Les Mauves devront composer sans Jan-Carlo Simic, suspendu.

La défense centrale un secteur sensible dans le noyau d'Anderlecht. Même si le Sporting a recruté Zanka et Jan-Carlo Simic pour pallier les départs de Zeno Debast et Fedrico Gattoni, l'arrière-garde souffre de l'absence prolongée de Jan Vertonghen.

En théorie, les Mauves disposent de trois défenseurs centraux pour deux places. Mais ils n'ont encore été que rarement disponibles au même moment. Depuis plusieurs semaines, le duo Zanka - Simic grandit en l'absence de Vertonghen.

Mais ce weekend, Jan-Carlo Simic ne sera pas de la partie, il est suspendu pour excès de cartons jaunes. La grande inconnue sera donc de savoir qui David Hubert placera aux côtés de Zanka.

Anderlecht prie pour qu'il n'arrive rien à Zanka (34 ans)

En tout début de saison, Brian Riemer avait reculé Théo Leoni d'un cran, il se pourrait donc que son successeur en fasse de même. Des garçons comme Thomas Foket et Ludwig Augustinsson ont également l'expérience nécessaire pour dépanner mais semblent moins à même d'être déplacés.

David Hubert pourrait aussi jouer la carte de la jeunesse. En préparation, Nunzio Engwanda (16 ans) avait marqué des points, figurant à deux reprises sur le banc en début de championnat. Depuis, il est retourné prendre sa place de titulaire avec les RSCA Futures.

L'autre option est Amando Lapage, le compère d'Engwanda en D1B. A 19 ans, le petit-fils de Paul Van Himst s'affirme de plus en plus. Lui aussi est apparu avec l'équipe première cette semaine, notamment à l'occasion des deux matchs d'Europa League. Mais ni lui, ni Engwanda n'ont encore disputé la moindre minute chez les A.