Ce jeune talent a failli rejoindre un grand club avant de choisir Anderlecht

Ce vendredi, Samuel Edozie est à nouveau pressenti pour débuter dans le onze de départ d'Anderlecht face au Beerschot. D'après nos informations, l'ailier brille particulièrement à l'entraînement. Attirer ce talent britannique est un véritable coup de maître de Jesper Fredberg !

Anderlecht a signé Samuel Edozie en prêt de Southampton, sans option d'achat. C'était le dernier coup de Fredberg, le directeur sportif des Mauves, cet été, et il a porté ses fruits. Des rumeurs évoquent des négociations possibles avec Southampton après cette saison. Le jeune Edozie, qui avait quitté Manchester City pour rejoindre Southampton il y a deux ans pour 10 millions de livres (12 millions d'euros), a opté pour un prêt d'une saison au sein du club belge. Depuis son arrivée, il s'est imposé comme titulaire régulier sous les ordres de l'entraîneur David Hubert. Récemment, il a fait ses débuts en Ligue Europa lors d'une victoire 2-1 contre le Ferencváros, et a marqué son premier but avec Anderlecht lors du match nul 1-1 face à Dender.

Un accord avec les Rangers presque conclu ?

Ce qui rend ce transfert encore plus remarquable, c'est qu'Edozie était initialement sur le point de s'engager avec les Rangers. Lors de la dernière semaine du mercato, un accord de prêt avait été trouvé entre les Rangers et Southampton, et Edozie semblait prêt à rejoindre Glasgow.

Cependant, malgré cet accord, les Rangers n'ont pas réussi à finaliser le transfert. Cela a permis à Jesper Fredberg de saisir l'opportunité et de sécuriser la venue du jeune ailier à Anderlecht.

Le coach de Southampton, Russell Martin, a pointé du doigt les Rangers, affirmant que le club écossais avait commis une erreur dans les dernières phases des négociations. Visiblement frustré, il a déclaré que son ancien club avait laissé passer une belle occasion.

"Les Rangers se sont désavantagés dans ce processus", a déclaré Martin. Le club écossais, fort de ses 55 titres nationaux, aurait certainement pu profiter des qualités d'Edozie, mais Anderlecht a su tirer parti de la situation et convaincre le joueur de rejoindre Bruxelles.

Philippe Clement croyait en Edozie

Derek Ferguson, ancien milieu de terrain et légende des Rangers, a rejoint les critiques émises par Russell Martin. Bien qu'il n'ait pas tous les détails, Ferguson est persuadé que les Rangers ont effectivement commis des erreurs lors de la finalisation du transfert d'Edozie.

Philippe Clement, alors entraîneur des Rangers, croyait fermement en Edozie, mais la direction n'a pas réussi à concrétiser l'arrivée de ce renfort tant attendu. "Les Rangers se déçoivent souvent eux-mêmes, et c'est encore un de ces cas", a déclaré Ferguson.

Pour Anderlecht, l'arrivée de Samuel Edozie s'est révélée être un coup gagnant. Le club lui offre une plateforme idéale pour poursuivre son développement. Par ailleurs, Manchester City garde un œil attentif sur sa progression. Southampton, de son côté, récupérera un joueur encore plus affûté, un produit plus mature. Mais en attendant, Anderlecht profite pleinement du talent d'Edozie.