Genk et STVV gâtent déjà leurs supporters avant le derby limbourgeois

Ce week-end, un derby limbourgeois entre le STVV et le KRC Genk est au programme. Un match important pour les deux équipes, et également pour les supporters.

Un affrontement entre le KRC Genk et STVV est toujours un peu spécial. Et cette semaine ne fait pas exception. Les deux équipes ont grand besoin de points et la pression est donc à son comble.

Samedi matin, nos gars s'entraînent une dernière fois sur le terrain B derrière le stade. La première demi-heure de l'entraînement est ouverte à nos supporters afin que vous puissiez encourager notre équipe une dernière fois en direction de la bataille du Limbourg ?

? https://t.co/Eff64r6L0b — KRC Genk (@KRCGenkofficial) 17 octobre 2024

Le match lui-même se déroulera ce dimanche 20 octobre à 13h30 dans l'après-midi, mais la préparation de ce duel est déjà en cours. Les supporters jouent également un rôle important.

Évidemment, ils soutiendront pleinement leurs équipes dimanche, mais ils le feront aussi la veille. En effet, les deux équipes organisent un entraînement ouvert à leurs fans.

Le samedi, les supporters du STVV et de Genk pourront assister à l'entraînement ouvert de leurs joueurs. Cela permettra de chauffer encore plus l'ambiance en vue du derby.

On peut s'attendre à ce que les supporters eux-mêmes organisent quelques actions lors de cet entraînement ouvert pour attiser davantage la flamme chez les joueurs.