Les absences de Lukaku et De Bruyne ont-elles pu faire... du bien aux Diables ? "C'était peut-être un soulagement pour certains"

Un gardien de but a été appelé pour la première fois avec les Diables lors de la dernière trêve internationale. Ortwin De Wolf, qui a remplacé Matz Sels, blessé. Le portier de Malines a exprimé son ressenti après son premier camp d'entraînement avec l'équipe nationale.

Ortwin De Wolf était dans la pré-sélection de Domenico Tedesco, mais n'avait premièrement pas été retenu dans la liste finale. Lorsque Matz Sels s'est blessé, le gardien de Malines a été rappelé et a eu l'occasion d'engranger beaucoup d'expérience, même s'il n'a pas pu fêter sa première cap.

Une chance pour De Wolf, qui est arrivée à un moment où l'équipe nationale est soumise à de fortes pressions. Les dernières performances ont été décevantes, tandis que Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku n'étaient pas de la partie, pour travailler leur forme.

"Du coup, je ne sais pas quelle est la différence entre une équipe avec ou sans De Bruyne et Lukaku", a lancé De Wolf dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Tout le monde sait que leur absence se fait toujours sentir, tant sur le terrain qu'en dehors."

L'entente semble toujours bonne dans le groupe des Diables

"Ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes étaient bien soudés. Pour certains, c'était peut-être un soulagement de les savoir absents, ils s'entraînaient de manière plus libérée", poursuit-il. "Prenez Openda, par exemple. Le type de match était différent contre la France et contre l'Italie, mais on a vu qu'il s'épanouissait."

De Wolf souligne une fois de plus que l'ambiance dans le groupe était très bonne. "Il régnait une atmosphère agréable. Ces derniers mois, peut-être que cela était un peu moins le cas. Il ne faut pas sous-estimer la pression... Les garçons brillent dans leurs clubs, mais la pression au sein de l'équipe nationale est quelque chose de différent."