Passé d'espoir mondial à talent gâché, que peut encore espérer Charly Musonda Jr ?

Charly Musonda Jr. est sans emploi. Beaucoup de jeunes lecteurs ne sauront même pas qui il est. Le milieu de terrain de 28 ans était autrefois destiné à conquérir le ciel du football, mais une série de mauvais choix - à commencer par son départ d'Anderlecht - ont ruiné sa carrière.

Charly Musonda Jr. a toujours souffert de graves blessures aux genoux, tout au long de sa carrière. Ses problèmes n'étaient pas inconnus, dans la famille. Son père, Charly Musonda Sr., a dû mettre fin prématurément à sa carrière en raison de problèmes de genou, et son frère Tika a subi une lourde opération au même endroit.

Phénomène à Anderlecht, débauché par Chelsea

Pour Charly Jr. lui-même, sa blessure semblait signifier la fin de sa carrière footballistique, les médecins ne lui donnant que 20% de chances de rejouer. Malgré ces revers, il est resté fidèle à son rêve et a encouragé lui-même et les autres à ne jamais abandonner.

Charly Musonda Jr. était considéré par beaucoup comme un talent exceptionnel. Dès son plus jeune âge, il se démarquait par sa technique, sa vitesse et sa compréhension du jeu. Sa carrière en jeunes, à Anderlecht puis à Chelsea, lui a valu une réputation quasi mythique, les recruteurs le considérant comme un talent "pas vu depuis 50 ans".

Chelsea l'a recruté à l'âge de seize ans, aux côtés d'autres grands joueurs belges comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne, et il semblait n'y avoir aucune limite à son potentiel. À Anderlecht, tous les efforts avaient été faits pour le retenir, allant même jusqu'à des "bonus de fidélité" pour le père Musonda, qui était alors l'intendant du club. Cependant, dès le début, les premières fissures sont apparues, causées à la fois par des blessures et des attentes irréalistes.

Personnage étrange

Le passage à Chelsea a été un choc culturel pour Musonda. À Anderlecht, il était la star, mais dans la fabrique de talents des Blues, il n'était qu'un parmi tant d'autres. Malgré tout, il a réussi à se faire remarquer dans les équipes de jeunes du club et était souvent cité comme l'un des six jeunes ayant le plus grand potentiel.

Ses performances sur le terrain l'ont rendu aimé de certains et détesté par d'autres. Pourtant, Musonda semblait fréquemment avoir du mal avec son rôle au sein de l'équipe et les attentes placées en lui.

Il a été prêté une première fois au Real Betis, où il a fait ses débuts de manière impressionnante. Les fans espagnols l'ont rapidement surnommé "Pogbita," en référence à sa ressemblance avec Paul Pogba. Malgré l'enthousiasme initial, sa carrière en Espagne a rapidement stagné.

Le comportement de Musonda, annulant des entraînements, mais restant actif sur Instagram, a provoqué la frustration de la direction du Betis. Ce schéma s'est répété dans ses clubs suivants, indiquant un problème plus important : Musonda semblait ne pas encore avoir pleinement développé sa maturité en tant que joueur et professionnel.

Critiques envers Chelsea

Son retour à Chelsea a abouti à ses débuts avec l'équipe première sous Antonio Conte, lors desquels il a immédiatement trouvé le chemin des filets lors d'un match d'EFL Cup. Cependant, ses commentaires sur les réseaux sociaux critiquant Chelsea pour le manque d'opportunités pour les jeunes joueurs ont rapidement fait disparaître ses chances au club.

D'autres prêts, notamment au Celtic et à Vitesse, n'ont pas apporté le succès escompté. C'est à Arnhem que sa grave blessure au genou, qui allait finalement marquer une grande partie de sa carrière, a commencé. Levante puis Anorthosis ne furent pas non plus des réussites.

À l'âge de 28 ans, Charly Musonda Jr. a disputé 73 matchs professionnels au cours de sa carrière, en raison de blessures et de mauvaises décisions. Et est-ce que nos jeunes lecteurs auront encore l'occasion de le découvrir ? La réponse positive est loin d'être une certitude...