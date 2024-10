Un arbitre d'expérience pour Standard - Charleroi : de bons souvenirs pour les Rouches, de moins bons pour les Zèbres

Le choc wallon approche. La département arbitral a désigné celui qui dirigera les débats.

Erik Lambrechts sera aux commandes du Standard - Charleroi de dimanche. Pour ce match toujours particulier, le département arbitral a opté pour un arbitre relativement expérimenté.

A 40 ans, le Louvaniste a arbitré plus de 200 matchs de Pro League et plus de 60 rencontres européennes. Au début du mois, il a ainsi dirigé le match de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et les Young Boys Berne.

Quelle gestion de match à Sclessin ?

Il n'a encore croisé aucune des deux équipes cette saison. Lors de l'exercice précédent, il a par contre arbitré trois fois Charleroi (trois défaites), alors que le Standard n'a perdu aucun des deux matchs sous ses ordres (avec notamment la victoire contre le Club de Bruges de Ronny Deila).

Lors de ses trois derniers matchs de championnat, Erik Lambrechts a été contraint de sortir assez régulièrement ses cartes : 7 jaunes distribuées lors de Club de Bruges - Union, deux rouges pour Anderlecht - Genk et Westerlo - Antwerp. Sera-t-il plus clément dimanche ? Dans le VAR, il sera assisté par Lothar D'Hondt.