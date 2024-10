📷 Quand Eden Hazard reçoit un cadeau unique en son genre

Eden Hazard fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux en ce moment. En effet, le Diable Rouge avait reçu il y a quelque temps un cadeau de la part de la youtubeuse belge Céline Dept.

L'ancien joueur belge a en fait reçu un maillot spécial. La vareuse offerte par la créatrice de contenu numéro 1 en Belgique est une édition spéciale qui mélange tous les clubs où le joueur belge est passé dans sa carrière.

Voici les clubs présents sur la tunique : le Royal Stade Brainois, l'AFC Tubize, le LOSC, Chelsea FC et le Real Madrid. Aucun club n'a été oublié !

Un cadeau qu'Eden Hazard va probablement conserver précieusement dans sa grande collection de maillots.

Eden Hazard was seen wearing a shirt with a mixture of all the clubs he has played for ūüĎēūüĎŹ pic.twitter.com/lNE6uD51Tt