Eden Hazard x Didier Drogba : l'ancien Diable Rouge s'apprête à disputer un match particulier

Eden Hazard va une fois de plus jouer au football ce dimanche ! L'ancien Diable Rouge disputera un match en Corée du Sud.

Depuis sa retraite, Eden Hazard enchaîne les matchs de légendes. Ce dimanche, il rechaussera à nouveau les crampons.

Le match opposera une équipe d'attaquants, le FC Spear, à une équipe de défenseurs, le Shield United, avec uniquement des légendes du football dans les deux camps.

La rencontre aura lieu à Séoul et sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de Shoot for Love. L'ancien Diable Rouge jouera aux côtés d'une autre icône de Chelsea, Didier Drogba, et d'autres stars comme Kaká figureront également dans son équipe.

Thierry Henry sera l'entraîneur d'Eden Hazard pour ce match. Dans l'équipe adverse, on retrouvera des joueurs comme Andrea Pirlo et Rio Ferdinand.

Le Belge est arrivé à Séoul ce samedi et a partagé sur les réseaux sociaux son chaleureux accueil à l'aéroport.