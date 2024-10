L'Union plus que jamais dos au mur : "Le déclic ? On n'a qu'à le forcer..."

L'Union Saint-Gilloise a de nouveau échoué à marquer. Les coéquipiers de Noah Sadiki ont partagé face à La Gantoise (0-0).

Les mines étaient basses ce samedi soir au Parc Duden. Malgré 20 tirs au but et une domination dans le jeu, les Unionistes ont de nouveau été muets.

Noah Sadiki s'est présenté à notre micro en après-match. On percçoit aisément une certaine frustration dans ses propos.

"C'est notre 5e 0-0 en championnat cette saison ? Ca fait beaucoup. On est tous déçus. On a encore eu des problèmes dans les derniers mètres, des problèmes d'efficacité. On n'a plus le temps de s'attarder sur notre manque de confiance etc. Il y a des matchs importants qui arrivent. On a des points importants à prendre. Il faudra forcer."

Sadiki est plus que jamais conscient des problèmes à la finition dans les rangs unionistes. "Il faut que le déclic arrive. S'il faut tirer 30-40 fois au but pour marquer, il faut le faire."

"On est bien dans les 70 premiers mètres, mais dans les 30 derniers, il faut faire de meilleurs choix, il faut être plus lucide. On a un gros goût de trop peu. C'est agaçant, c'est frustrant. Mais comme je vous l'ai dit, on ne peut plus s'attarder sur le fait que ça ne rentre pas. Ce déclic, on n'a qu'à le forcer..."