🎥 "Le pire défenseur de Premier League" : Wout Faes fait parler de lui avec une grossière erreur

Leicester City s'est incliné ce vendredi à domicile contre Nottingham Forest. Et sur l'un des deux buts de Chris Wood, Wout Faes aurait clairement pu mieux faire...

Leicester City a subi une défaite sèche ce vendredi à domicile face à l'une des bonnes surprises de ce début de saison en Premier League, Nottingham Forest (1-3). Les Foxes sont actuellement 14e du championnat et pourraient bien perdre quelques places selon les résultats de West Ham et Everton plus tard ce week-end.

Chris Wood s'est offert un doublé, et son second but de la soirée doit beaucoup... à deux Belges : d'abord Matz Sels, auteur du dégagement ayant amené le but et donc à créditer d'un assist. Mais aussi et surtout à Wout Faes, dont "l'intervention" défensive laisse à désirer.

"Wout Faes est probablement l'un des pires défenseurs de l'histoire de la Premier League" ; "Ce Wout Faes n'a jamais été une fois en bonne position dans sa vie" ; "Faes est le pire défenseur de Premier League et de loin"... les réseaux sociaux s'en donnaient à coeur joie sur cette erreur du Diable Rouge.

Pour autant, ce n'est pas ce match qui devrait coûter sa place à un Faes aussi inamovible chez les Foxes (100% de temps de jeu en Premier League) que chez les Diables Rouges.

L'intervention de Wout Faes à 1m41 ci-dessous :

That Wout Faes has never in his life been in the right position. Absolute colostomy bag of a footballer. — Keith ūüáĶūüáł (@kcjt1985) October 25, 2024

Wout Faes is the worst centre back in the history of football — BEN (@SMXLFC) October 25, 2024

Wout Faes is the fucking worst footballer I’ve ever seen ūüėāūüėāūüėā — Ellis Dennant (@EllisDennantAV) October 25, 2024

Wout Faes is one of the worst defenders in Europe. — Wellington (@kodart_) October 25, 2024