Ce coach d'Anderlecht surveillait l'un de ses joueurs jusque dans sa chambre d'hôtel

Gilles De Bilde a joué sous Johan Boskamp à Anderlecht, un entraîneur au caractère extravagant. Dans HBvL, De Bilde partage quelques anecdotes qui mettent encore plus en lumière cette personnalité singulière.

Les histoires de De Bilde sur les méthodes non conventionnelles et le contrôle extrême de Boskamp sont à la fois humoristiques et intenses : "Boskamp en tant qu'entraîneur, c'était une horreur, jeune", rigole De Bilde. "Il était toujours occupé, toujours sous contrôle. Je n'étais en sécurité nulle part. Il m'appelait souvent le vendredi soir à 23 heures juste pour vérifier si j'étais bien chez moi. Une fois, pendant un stage, il est resté devant ma porte d'hôtel en pleine nuit à écouter."

Mais le comble, selon De Bilde, est survenu lorsqu'il est sorti un soir après un match. "Soudain, mon pote me tapote et demande : 'N'est-ce pas Boskamp là?' Eh oui, monsieur Boskamp était assis dans la salle, sur une chaise, à nous surveiller."

Boskamp a réagi à cela en disant : "Croyez-moi, il n'y en avait qu'un chez qui je faisais ça. Ce zigoto ici", dit-il en pointant De Bilde. "Il m'a rendu fou ce gamin. Les trois premiers mois de la saison, il gardait la tête sur les épaules. Ensuite, c'était la catastrophe. Il ne réagissait que si je le taquinais un peu."

J'étais mort de honte

De Bilde évoque ensuite un incident qui illustre parfaitement leur relation intense. "Nous étions isolés et venions de regarder un film avec l'équipe. Boskamp entre, prend la télécommande et met le football."

"Je reprends la télécommande et remets le film. Ça a duré trois ou quatre fois, jusqu'à ce qu'il en ait assez et me tire littéralement au sol en me serrant la gorge. Et je veux dire vraiment serrer", raconte le natif de Zellik. "Toute l'équipe m'encourageait, mais je pensais vraiment que c'était fini pour moi."

Boskamp a aussi une anecdote hilarante sur De Bilde : "Nous avons joué un match amical contre le Panathinaikos. Tout se passait bien en première mi-temps, alors qu'est-ce que je fais, tête en l'air que je suis ? Je décide de faire des changements et même de sortir De Bilde. Mais qui est-ce que je vois derrière le but des Grecs en seconde période ? Gilles De Bilde, international belge, en train de prendre des photos comme s'il était en sortie scolaire. J'étais mort de honte", rit Boskamp. "Et nous avons fini par perdre ce match 5-1."