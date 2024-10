L'aventure de Rayane Bounida à l'Ajax va-t-elle déjà s'achever ? L'ex-prodige d'Anderlecht est très gourmand !

Rayane Bounida voit son contrat se terminer en juin prochain à l'Ajax Amsterdam. S'il progresse bien en équipes de jeunes, l'ancien prodige d'Anderlecht est déjà très gourmand à 18 ans et cela pourrait compliquer les discussions pour une prolongation.

Rayane Bounida (18 ans) fait de réels progrès dans les équipes de jeunes de l'Ajax Amsterdam. Lui qui peinait à être surclassé au RSC Anderlecht malgré son énorme talent commence à prendre du physique, et brille avec les U19 ajacides.

Mais malgré cette progression, il se pourrait que Bounida ne continue pas à l'Ajax Amsterdam. Le milieu créatif belgo-marocain arrive en effet en fin de contrat en juin prochain, et une prolongation n'est pas assurée. Selon le Nieuwsblad, les discussions seraient difficiles.

En effet, à son jeune âge et sans perspectives immédiates d'évoluer en équipe A, Rayane Bounida touche déjà 500.000 euros par an, et ne serait pas forcément disposé à revoir ce montant à la baisse à l'avenir. Or, l'Ajax a revu son budget salarial et ne souhaite plus payer ce genre de somme pour un jeune joueur.

Si aucun accord n'est trouvé, Bounida pourra donc se chercher un nouveau club cet hiver et quitter l'Ajax gratuitement l'été prochain. Ce serait un petit échec pour les deux parties, car l'ancien grand talent de Neerpede espère également pouvoir continuer sa progression à Amsterdam.

Cette saison, Rayane Bounida compte 5 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues avec les U19 de l'Ajax Amsterdam.