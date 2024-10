Le joueur le plus décisif de l'Antwerp surprend avant d'affronter le Standard : "Tout le monde pense que le football est le métier le plus amusant, mais..."

Jacob Ondrejka a déjà bien performé cette saison à l'Antwerp. Contrairement à la saison dernière, il est désormais un titulaire incontesté et peut également présenter les statistiques attendues pour lui. Un homme avec un pied droit en velours.

"Les gens pensent que jouer au football est le job le plus amusant du monde", a lancé le joueur le plus décisif de l'Antwerp, cette saison, en conférence de presse, selon les propos repris par Het Laatste Nieuws. "Mais mentalement, c'est plus lourd que ce que tout le monde pense." Cependant, Ondrejka se sent actuellement bien dans sa peau et a déjà inscrit six buts et délivré trois passes décisives cette saison.

Cependant, il souligne que les statistiques ne sont pas sa priorité. "Je ne suis pas le genre de personne qui regarde les statistiques", admet-il. "Tu peux mal jouer pendant le match et marquer trois buts, ou inversement : être le meilleur sur le terrain et ne marquer aucun but. Je sais que les statistiques sont importantes dans le football moderne, mais je n'aime pas ce genre de choses.

Le Standard devra particulièrement se méfier de Jacob Ondrejka

Ce regain de confiance est également dû à l'amélioration de sa technique de frappe, en partie grâce à son passage à Elfsborg et aux séances d'entraînement avec Jesper Karlsson. "Nous allions souvent nous entraîner ensemble. Avant l'entraînement en groupe et après. Il m'a appris comment frapper le ballon correctement. Quand Jesper est parti, j'ai eu le bon feeling — juste à temps. Toutes ces heures passées ensemble, je récolte maintenant les fruits de ce travail."

La percée d'Ondrejka cette saison est pour lui aussi le fruit d'une réinitialisation mentale après la blessure qui l'a handicapé l'année dernière. "Au moment où j'ai signé avec Anvers, le championnat se terminait encore en Suède et j'ai rejoint l'équipe ici en pleine préparation", explique-t-il. "Je pensais être en forme, je me sentais en forme. Mais je n'ai pas pu tenir le coup. Quand la blessure est survenue, cela a été mentalement très difficile."

Cet été, Ondrejka a pris le temps de vraiment se reposer. "J'avais besoin de prendre du recul. Une pause. Après la saison, je suis allé voir ma famille et mes amis et je n'ai presque pas fait d'entraînement", raconte-t-il. À son retour, il se sentait mentalement rétabli et pouvait, avec un état d'esprit plus frais, redonner le meilleur de lui-même sur le terrain.