Qui de Bruges ou Anderlecht a le meilleur centre de formation ?

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Club de Bruges et Anderlecht investissent intensivement dans leurs centres de formation, chacun avec une approche différente. La Pro League publie chaque année un classement selon des critères comme l'infrastructure et les joueurs formés, et cette fois, le Club de Bruges est en tête.

Dès l'âge de quinze ans, les plus grands talents peuvent déjà obtenir un contrat professionnel, et au Club de Bruges, cet investissement est solide : 40 jeunes joueurs ont un contrat professionnel, contre 29 à Anderlecht. Cette approche a déjà porté ses fruits cette saison pour les Blauw en Zwart. Le Club de Bruges a récemment remporté quatre des cinq matchs de jeunes contre Anderlecht et peut également compter sur un plus grand nombre de joueurs internationaux en jeunes : 22 contre 20. Pourtant, Anderlecht opte délibérément pour une approche différente, où les performances dans les matchs de jeunes ne sont pas déterminantes. Le club bruxellois fait progresser ses plus grands talents plus rapidement vers les catégories d'âge supérieures et met fortement l'accent sur le développement technique. Cela se traduit par une moyenne d'âge plus basse au sein de leurs équipes de jeunes, qu'ils considèrent comme un investissement à long terme dans le développement des joueurs. Anderlecht : toujours plus d'argent et de joueurs vendus Les deux clubs espèrent que leur concentration sur la formation des jeunes se reflète également dans les équipes premières. Le week-end dernier, le Club a aligné six joueurs formés au club lors du match contre Westerlo, tandis qu'Anderlecht a accordé en tout plus de minutes à ses jeunes : 3 973 minutes, contre 3 148 au Club de Bruges sur toute la saison. En termes financiers, Anderlecht a toujours une longueur d'avance en ce qui concerne les recettes de transfert de ses joueurs issus de la formation. Depuis 2019, les mauves et blancs ont généré environ 128,4 millions d'euros, tandis que le Club de Bruges est resté bloqué à 100,6 millions. En outre, actuellement, 24 jeunes joueurs d'Anderlecht évoluent dans des compétitions européennes au sein d'un club de première division, contre 9 au Club de Bruges.