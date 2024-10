Série noire pour le football : un jeune gardien de 25 ans décède subitement

La Major League Soccer est en deuil. Le jeune gardien de but de Philadelphia Union, Holden Trent (25 ans), est décédé la nuit passée dans des circonstances qui n'ont pas été expliquées par le club. Trent faisait partie du noyau A du club de MLS, et avait joué 6 matchs avec l'équipe réserve.

Holden Trent avait été transféré aux urgences en début de semaine, annonce le média américain CBS, sans donner plus de précisions à ce sujet.

"Holden était un jeune talent avec un immense potentiel, faisant preuve d'une détermination sans faille et de professionnalisme (...) Nous adressons nos sincères condoléances à sa fiancée, à sa famille, à ses amis, à ses coéquipiers et à tous ceux qui sont au sein de la famille du Philadelphia Union.

"La MLS collabore avec le club pour fournir les ressources nécessaires et un soutien aux joueurs et leurs familles pendant cette période tragique".

C'est le second décès subit qui secoue le monde du football ces derniers jours. Cette semaine, Abdelaziz Barrada, 35 ans seulement, ancien joueur du PSG et de l'OM, était également décédé inopinément.

We are deeply saddened to share that Holden Trent has passed away at 25 years old.



May he rest in peace. pic.twitter.com/97MItTiK7z