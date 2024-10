Pas bien dans sa tête, pas bien physiquement : les dessous du retour difficile de Leander Dendoncker

Leander Dendoncker apparaît à la peine avec Anderlecht. Beaucoup de choses ont changé depuis son départ du club il y a cinq ans.

Le retour de Leander Dendoncker à Anderlecht semblait être une opération win-win. En plus d'un enfant de la maison, le Sporting récupérait un lea(n)der, fort de son expérience à l'étranger pour pouvoir guider ses jeunes.

Après ses expériences très compliquées à Aston Villa (cinq apparitions depuis janvier 2022) et à Naples (21 minutes disputées en 18 matchs), le Diable Rouge avait faim de football. Mais un tel manque de rythme ne se résout pas si rapidement.

Het Laatste Nieuws écrit ainsi que Dendoncker n'a plus la même confiance que le joueur qui était encore titulaire chez les Diables Rouges à la Coupe du Monde 2022. Ni que celui qui était attendu par beaucoup de supporters anderlechtois comme le sauveur de l'équipe.

Un capitaine qui se cherche

La polyvalence qui le caracétrise et s'est souvent révélée être un atout est désormais plus encombrante qu'autre chose, il ne peut plus enchaîner et prendre ses repères au même poste. "Tout le monde sait que je préfère jouer au milieu, mais j'essaie d'être prêt à jouer en défense si le coach a besoin de moi, c'est tout ce que je peux faire" déclarait-il un peu désabusé après le topper.

Comme si cela ne suffisait pas, Leander Dendoncker est également gêné physiquement : "J'ai un petit problème à la cheville. C'est quelque chose avec lequel je lutte depuis quelques matches, c'est ennuyeux, mais je sais que je dois faire beaucoup mieux".