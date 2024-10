Anderlecht n'a pas le choix de se passer de Vertonghen : pourquoi un retour prématuré pourrait avoir...des conséquences dramatiques

Anderlecht attend toujours le retour à la compétition de Jan Vertonghen. Cela fait déjà 3 mois que le capitaine du RSCA est absent.

Complètement à la traîne au point de vue défensif, Anderlecht aurait bien besoin d'un Jan Vertonghen en pleine forme. Malheureusement, l'ancien Diable Rouge se remet toujours de problèmes de tendinites, dont la guérison prend beaucoup de temps.

On ne sait pas quand il reviendra à la compétition. Certains espèrent d'ici la fin de l'année. "Je ne suis pas étonné", affirme Bart Dingenen, docteur en physiothérapie et physiothérapeute sportif à Motion to Balance à Genk, interrogé par Het Laatste Nieuws.

"La tendinopathie est un processus de longue durée. Je ne suis pas au courant du cas spécifique de Vertonghen, mais cela semble familier."

Anderlecht : les raisons de la longue absence de Jan Vertonghen

"Les études montrent qu'un bon programme d'exercices qui renforce progressivement le tendon a un effet après 12 semaines. Si l'on veut aller trop vite dans la rééducation, on risque à chaque fois de faire un pas en arrière."

Vertonghen, touché au tendon d'Achille, ne sait toujours pas marcher sans douleur. Il peut courir, mais pour l'instant sans accélérer. Il n'a pas encore repris l'entraînement collectif. Anderlecht respectera donc ce temps de récupération, sans forcer. Cela fera pire que mieux, d'autant plus qu'une opération mettrait un terme à sa carrière.