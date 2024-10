🎥 Ca, c'est de la pyro : l'incroyable spectacle, peut-être du jamais vu, de River Plate la nuit passée

Est-ce l'un des plus grands spectacles pyrotechniques jamais vus dans un stade ? River Plate s'est en tout cas surpassé la nuit passée, pour la demi-finale retour de la Copa Libertadores contre l'Atlético Mineiro. Le Monumental était littéralement un volcan avant et pendant l'entrée des 22 joueurs sur le terrain.

Un spectacle total qui n'a pas aidé River Plate à renverser une situation compliquée. L'Atlético Mineiro avait en effet gagné le match aller 3 buts à 0. Les Brésiliens sont venus chercher le partage (0-0) chez leurs voisins argentins, se qualifiant donc pour la finale.

River Plate avait pourtant tout fait pour faire craquer l'Atlético, tirant 35 (!) fois au but sans parvenir à faire sauter le verrou adverse. On se dirige, en finale de la Copa, vers un match 100% brésilien.

En effet, Botafogo, club de John Textor, a battu les Uruguayens de Peñarol 5 buts à 0 lors de sa propre demi-finale aller et il faudrait donc une petite catastrophe pour que le club de Rio de Janeiro ne rejoigne pas ses compatriotes en finale.

Imaginons maintenant un instant une telle pyrotechnie en Belgique, et les amendes, voire le huis-clos qui attendrait le club osant la proposer...

