La Coupe doit devenir un réel objectif pour le Standard, mais il ne sera pas vraiment maître de son propre destin...

2424

Le Standard n'a plus atteint les quarts de finale de la Coupe de Belgique depuis la saison 2020-2021. Pour les Rouches, bien prester dans cette compétition et se donner une petite chance d'entrer dans la course au ticket européen pourrait réellement changer la donne.

Le Standard, comme toutes les autres équipes de Pro League, entre dans une nouvelle compétition, cette semaine. La Coupe de Belgique, que les Rouches ont remporté à huit reprises, mais qui ne leur a pas réellement réussi, ces dernières saisons. L'année dernière, notamment, le Matricule 16 avait été sorti dès les 1/8es de finale, sur la pelouse d'Anderlecht, après s'être défait d'Harelbeke (D2 VFV) au tour précédent. Une presque réplique de la saison précédente, lors de laquelle les Rouches avaient été battus 4-0 à l'Antwerp après avoir remporté leur premier tour à Dender. La saison 2021-2022 fut la dernière lors de laquelle le Standard n'a pas affronté un gros calibre dès son deuxième tour. La victoire 0-1 à l'Excel Mouscron avait été suivie par un autre succès, 2-0 contre le Beerschot, avant de connaître l'élimination en quarts de finale au sein de la Ghelamco Arena de La Gantoise. Le Standard est-il encore une équipe de Coupe ? Il faut donc remonter à la saison 2020-2021 pour retrouver un parcours digne de ce nom en Coupe de Belgique. A l'époque, les troupes de Mbaye Leye s'étaient défaites de Seraing, Courtrai (après penaltys), Bruges et Eupen avant de retrouver Genk, en finale. Malgré la réduction du score de Jackson Muleka, en fin de match, les Limbourgeois avaient pris leur revanche sur 2018, la dernière victoire finale du Standard dans la compétition. Plus que jamais, cette Coupe de Belgique sera importante pour les Rouches. En toute logique, la situation globale du club ne permet pas à Ivan Leko et ses troupes de rivaliser avec le top 6 sur le long terme, et un parcours réussi en Croky Cup pourrait leur permettre de se rapprocher d'un ticket européen absolument impensable il y a quelques mois. Le Standard devra, pour ce faire, évoluer à son meilleur niveau, ne pas commettre trop d'erreurs évitables tout au long de la compétition et, surtout, profiter d'un tirage au sort abordable. Si les Liégeois doivent à nouveau se rendre chez un cador du championnat dès le deuxième tour, il est évident que la tâche sera plus que très ardue. Mais, à Sclessin, le Standard a déjà prouvé, et encore récemment, qu'il était capable de battre toutes les équipes du pays...