Yannick Ferrera dégoûté après l'élimination du RWDM en Coupe : "Il y avait la place..."

Sans démériter, le RWDM s'est incliné en Coupe de Belgique face à Westerlo ce mardi soir. Yannick Ferrera était partagé entre deux sentiments.

Le parcours du RWD Molenbeek en Coupe de Belgique a pris fin ce mardi soir. Les Bruxellois ont été battus par Westerlo sur le score de 2-1.

Le KVC Westerlo a ouvert le score à la 45e+3 sur un but sur penalty de Matija Frigan. Les Campinois ont doublé la marque à la 56e via Bryan Reynolds.

La réaction du RWDM, quelques minutes plus tard grâce à Islamdine Halifa (59e), n'aura finalement servi à rien. Le RWDM est éliminé de la Coupe et pourra désormais se concentrer sur le championnat.

Yannick Ferrera, le coach du RWDM, s'est exprimé au micro de La Dernière Heure après la rencontre. Malgré la prestation encourageante de son équipe, il était un peu déçu.

"D'un côté nous sommes fiers de la belle performance physique, trois jours après un match contre Deinze et trois jours avant un autre face à Zulte. Mais quand même déçus car si nous avions été plus tueurs par moments, si nous avions fait ce petit truc en plus par moments, nous aurions pu. Il y avait la place pour faire plus, pour faire mieux."