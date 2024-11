David Hubert satisfait "à 80%" après la victoire d'Anderlecht : il s'explique

David Hubert était détendu après la victoire du Sporting d'Anderlecht à Tubize, et on peut le comprendre : en seconde période, le suspens n'a pas duré. Les Mauves sont en 8e de finale, et c'était l'objectif.

Anerlecht avait une mission ce jeudi : "Ne pas être la surprise" de la soirée en Coupe, comme Charleroi deux jours plus tôt. Et si à la mi-temps, il pouvait encore y avoir un peu de suspens, il aura rapidement été tué au retour des vestiaires.

"Je suis satisfait à 80%. On savait que ce ne serait pas facile en déplacement comme ça, ça ne l'est jamais en Coupe. Mais on tenait à faire le plein de confiance, à se rattraper aussi après le match de Bruges, vis-à-vis du public comme de nous-mêmes", expliquait David Hubert dans les couloirs du stade Edmond Leburton.

"Sur ces plans-là, mission accomplie. Bien sûr, on aurait aimé que le second but tombe plus tôt, si possible en première période", reconnaît le coach anderlechtois, qui n'était comme il l'a dit pas content à 100% du match de son équipe.

"Nous avons donné des contres un peu trop facilement à l'adversaire", regrette Hubert. "Le terrain n'est pas une excuse, c'est aussi une question de concentration. Maintenant, les offensifs ont pris de la confiance, quand un attaquant peut monter et mettre trois buts, c'est bien. Globalement, le sentiment est positif".

Le RSCA recevra désormais Westerlo et visera les quarts de finale. "De toute façon, le but, même si c'est cliché, c'est d'être compétitif sur tous les plans. Mais avec la Coupe, en 4 matchs, tu peux être en finale, c'est le chemin le plus court vers un trophée. C'est l'ambition du club, celle du groupe et mon ambition personnelle, et la première étape est franchie", conclut David Hubert.