L'énorme satisfaction du côté de Nottingham s'appelle Matz Sels : le Belge fait plus que découvrir la Premier League

Le Belge a été nominé deux fois et est en course pour les titres de Joueur du mois et pour l'arrêt du mois d'Octobre.

Les deux récentes nominations de Matz Sels témoignent de son excellent début de saison en Premier League. Il est, en effet, en course pour les titres de Joueur du mois (lire ICI) mais également pour l'arrêt du mois d'Octobre, avec sa parade sur la frappe d'Eberechi Eze (Crystal Palace).

Le Belge donne donc grande satisfaction et semble épanoui outre-Manche, malgré une arrivée à Nottingham dans les derniers instants du mercato pour venir concurrencer un autre nouveau, le portier Carlos Miguel (recruté de Corinthians).

"Matz Sels a été très important pour nous. Le poste de gardien est vraiment à part et spécial, un portier doit être capable de donner confiance à ses coéquipiers et Matz transmet tout cela à l'équipe, et cela nous rend bien meilleurs", a déclaré Nuno Espirito Santo au Nottingham Post.

Matz Sels acteur majeur du succès de Forest

"Carlos Miguel nous a rejoint et n'a joué qu'un seul match. La concurrence à ce poste est saine pour Matz, bonne pour Carlos et bonne pour nous. Mais nous sommes très, très satisfaits de Matz et de la manière dont il a géré les situations difficiles durant les derniers matches. Il a donné confiance à l'équipe, nous a sauvés dans de nombreux moments, et nous a rapporté des points très importants. C'est énorme", ponctue le coach de Nottingham Forest.

Après avoir battu Leicester (1-3), les Reds accueilleront West Ham lors de la prochaine journée. Forest pointe à une surprenante septième place en Premiere League, après avoir longtemps lutté contre la relégation la saison dernière.