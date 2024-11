Quand le Standard de Liège répond au KRC Genk suite à une bourde du club limbourgeois...

C'est désormais officiel, les affiches des 1/8e de finale de la Coupe de Belgique sont connues. Le Standard de Liège affrontera le KRC Genk à la Cegeka Arena.

Le club limbourgeois a donc logiquement annoncé l'affiche sur ses différents réseaux sociaux. Mais un détail a fait réagir le compte officiel du Standard de Liège sur X...

En effet, sur le visuel annonçant le match, le KRC Genk a utilisé un ancien logo du club liégeois, celui que le Standard de Liège arborait entre 1980 et 2013. Le Standard n’a pas tardé à répondre.

"On vous enverra notre logo actuel avant d'en arriver là la prochaine fois, car celui-ci date vraiment d’une autre époque," écrit un community manager du club liégeois dans les commentaires. Cette erreur a donc beaucoup fait réagir les fans liégeois !

We sturen jullie best nog even ons huidig logo op voor we zover zijn, want dit is er nog één uit de jaren stillekes 🫣