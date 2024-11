Marc Coucke, bien moins innocent qu'on ne le croit : "Ca fait 6 ans qu'il joue à ce jeu"

C'est officiel depuis peu : Jesper Fredberg a été limogé de son poste de directeur sportif au sein du RSC Anderlecht.

Une nouvelle qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui pose alors une question, au vu du flou de la situation : qui tire vraiment les ficelles à Anderlecht ?

Ancien de la maison, Johan Boskamp connait bien les coulisses du club bruxellois et l'affirme : Marc Coucke a encore clairement son mot à dire.

"Il (Coucke) doit donner son accord. D’ailleurs, Wouter (Vandenhaute) était président non exécutif, n’est-ce pas ? Alors, qui prend les décisions ? Il se cache toujours derrière d’autres figures. Cela fait plus de six ans qu’il s’amuse à ce jeu", a déclaré Boskamp dans Het Belang Van Limburg.

Boskamp s'est également montré un peu dubitatif concernant le choix du successeur de Jesper Fredberg, Olivier Renard. Selon lui, le fait qu'il ait un passé au Standard ne va aider en rien.

"Cela signifie qu'il devra redoubler d'efforts pour convaincre les supporters. Mais s'ils voient qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il met le club au premier plan, ils finiront par l'accepter. J'en suis intimement convaincu."