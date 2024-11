Le 9 le plus talentueux formé par Neerpede ces dernières années s'épanouit... loin d'Anderlecht : "Il met son talent au service de l'équipe"

Mohamed Guindo est en train de passer un nouveau palier à la RAAL. L'attaquant formé à Neerpede a inscrit son cinquième but de la saison avec les Loups.

Mohamed Guindo : à l'époque, ce nom circulait dans les couloirs de Neerpede, entouré de grandes attentes. Le solide attaquant était considéré comme l'un des plus grands talents à son poste au sein du centre de formation d'Anderlecht, souvent surclassé et en avance physiquement sur ses équipiers.

Guindo était clairement plus fort que les autres jeunes de son âge - mais il n'était pas facile à gérer, pas du tout. Et c'est en bonne partie pour cela qu'il finira par quitter Anderlecht et tenter sa chance d'abord en Italie, à Pro Vercelli, avant de revenir en Belgique.

Il signait alors à Zulte Waregem, où il était placé dans le noyau B et l'équipe U23. Désormais, le voilà brillant avec la RAAL en Challenger Pro League. Le gamin exubérant de Neerpede est toujours là, comme on l'a vu après son but égalisateur. Même sa concurrence avec Mouhamed Belkheir, il la vit très bien.

Guindo, l'un des meilleurs 9 formés à Neerpede ?

"Le fait qu'on ait cinq buts chacun ? Il n'y a aucune concurrence ici, c'est juste un luxe, toutes les équipes n'ont pas deux attaquants de notre niveau", sourit Momo Guindo après la victoire de la RAAL contre Liège avec confiance. "Belkheir est un gars dont j'apprends beaucoup, c'est un peu mon grand frère. Il sait que je suis un peu trop agité et émotif, il me prend à part, me parle beaucoup".

Qui peut dire que Neerpede ne forme pas de 9 alors que Lukaku vient de là ?

Une maturité en progression chez le jeune attaquant des Loups, qui est devenu plus altruiste. "Ce qui m'importe, c'est d'être la meilleure version de moi-même, et je ne peux l'être qu'en pensant au collectif. Mais je sais que ma qualité, c'est de marquer des buts", nuance Guindo. "Je le savais depuis mes débuts à Anderlecht et je n'ai jamais douté. Zulte Waregem m'avait mis dans le noyau B, peu importe : j'ai répondu sur le terrain et marqué des buts".

Mohamed Guindo a en effet inscrit... 27 buts en 25 matchs avec les U23 de Zulte. Une folie, qui rappelle qu'il est une espèce rare : un 9 de haut niveau formé à Neerpede. "Il y a aussi Lucas Stassin, il y a Colassin... moi, je ne suis nulle part, je trouve, mais allez, si on me met dedans, ça fait trois bons 9 formés à Neerpede, non ? Et de toute façon, qui peut dire que Neerpede ne forme pas de 9 alors que Lukaku vient de là?", s'écrie le Loup. "Anderlecht et moi nous sommes séparés mais je n'ai que du positif à dire au sujet du club".

Et son entraîneur Frédéric Taquin, lui, n'a que du positif à dire au sujet de Mohamed Guindo. "Mohamed a pris une nouvelle dimension récemment. Oui, c'est un garçon qui a un caractère particulier, mais il est bon comme le pain, d'une gentillesse incroyable", nous affirme le coach de la RAAL.

"Il met son talent au service de l'équipe, travaille énormément à l'entraînement. Je suis aussi très à l'écoute de tous mes joueurs et Momo a toute ma confiance. Il est dans le plan, fait tout ce qu'il faut pour aider l'équipe et se développe vraiment très bien", conclut Taquin avec le sourire. La Louvière a probablement un joueur spécial entre les mains...