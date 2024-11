Un joueur intenable à Anderlecht : David Hubert a eu une conversation avec lui juste avant le match

Mario Stroeykens était l'homme du match face à Courtrai. Une performance bien supérieure à ce qu'il avait montré à Bruges.

Stroeykens a joué un match exceptionnel face à Courtrai. Il était toujours disponible, a distribué des passes entre les lignes, des passes en profondeur et a également marqué. Bref : exactement ce que Hubert veut voir de lui chaque semaine.

Le coach des Mauve et Blanc a souri lorsque nous lui avons posé la question. "Aujourd'hui, avant le match, j'ai eu une très bonne discussion avec Mario. Je lui ai fait part de nos attentes à son égard et lui ai demandé quelles sont ses attentes à lui".

"Je suis très heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde et de voir qu'il l'a pris à cœur. Il a réagi comme il se doit. C'est ce que nous voulons toujours voir de sa part. Il a livré un match de haut niveau", a déclaré Hubert.

Sous Hubert, Stroeykens doit être impliqué au centre du jeu et non jouer sur l'aile. À l'heure actuelle, il est le joueur sur lequel Anderlecht fonde le plus d'espoir à moyen terme, sportivement mais aussi économiquement.

Avec trois buts et cinq passes décisives, il est impliqué dans 42 % de la production d'Anderlecht en Jupiler Pro League. Mais une fois que tout sera vraiment en place, il devrait encore améliorer ce ratio. Dans le passé, il a souvent été utilisé à différentes positions, mais Hubert veut en faire le moteur de l'équipe. Cela implique également des statistiques.