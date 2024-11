🎥 Voilà Johan Bakayoko ! Le Diable Rouge marque en Ligue des Champions et calme les critiques

Le PSV Eindhoven s'est largement imposé face à Girona en Ligue des Champions (4-0), avec un but de Johan Bakayoko.

Victoire obligatoire pour le PSV ce mardi soir en Ligue des Champions. Le club d'Eindhoven ne comptait que deux petits points avant cette rencontre.

Les hommes de Peter Bosz ont très vite pris les commandes de la rencontre, avec un but de Flamingo à la 16e minute de jeu. Tillman, passeur sur le premier but, a marqué le second sur un assist de Noa Lang (ex-Club de Bruges).

Le score est resté de 2-0 jusque dans les 10 dernières minutes, où le PSV a alors déroulé. Le Belgo-marocain Ismael Saibari a alors cru marquer le 3-0, mais cela a été refusé pour une position d'hors jeu (76e).

A la 83e minute de jeu, Johan Bakayoko s'est joint à la fête. Le Belge se l'est jouée en solitaire...depuis le poteau de corner. Il a dribblé plusieurs joueurs avant de lâcher un tir parfait.

Un superbe but, qui va un peu faire taire les critiques qui pèsent sur le joueur depuis quelques semaines. C'est son 4e but toutes compétitions cette saison.