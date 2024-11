Un retour...au Standard pour cet ancien Diable Rouge ? "Je ne suis pas encore à la retraite !"

Nacer Chadli est sans club depuis un certain temps. L'ancien Diable Rouge n'est pourtant pas encore à la retraite. Reviendra-t-il bientôt en Jupiler Pro League ?

Nacer Chadli (35 ans) a vu son contrat arriver à échéance l'été dernier au KVC Westerlo. Il n'a pas renouvelé et n'a pas encore signé avec un autre club. Pour le moment, il ne pense pas à arrêter.

"Est-ce que je suis à la retraite ? Non, pas encore", a-t-il déclaré dans La Tribune. "Il y a deux semaines, j'ai repris l'entraînement avec les espoirs du Standard."

Nacer Chadli s'entraîne avec les U23 du Standard

"Avec quelles ambitions ? Pour l’instant, je veux juste retrouver ma forme. Cela faisait quatre mois que je n’avais plus fait d’entraînement de foot. Je faisais de la salle mais il n’y a rien de mieux que le terrain. J’aimerais revenir fit puis on verra bien."

Un retour au Standard serait une belle histoire. C'est en effet chez les Rouches que tout a commencé pour lui. "Pour l’instant, je veux juste me remettre en forme. Après, on verra. Je suis Liégeois, j’ai habité là-bas pendant six ans. J’ai passé 8 ans dans l’Académie du Standard. C’est quelque chose de spécial."

En tout, Chadli a disputé 48 matchs pour Westerlo, marquant six fois et délivrant quatre passes décisives. Il totalise également 66 sélections et a marqué 6 buts avec les Diables Rouges. Son moment le plus marquant en équipe nationale restera sans aucun doute son but marqué en Coupe du monde face au Japon.