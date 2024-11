Gaëtan Englebert attend de retrouver ses cadres au plus vite : le point sur l'infirmerie (bien remplie) du RFC Liège

L'infirmerie du RFC Liège est bien garnie. Elle devrait, si tout va bien, se vider dans le courant du mois.

Si les chocs au Beerschot (défaite 3-1) et à la RAAL (3-1 également) ont mis fin à la série, le RFC Liège restait sur quatre matchs de rang sans défaite, de quoi relever la tête après un début de saison délicat.

L'équipe est en progrès mais Gaëtan Englebert a tout de même le regard tourné vers l'infirmerie : plusieurs cadres sont éloignés des terrains et attendent de venir renforcer le groupe. Les Sang et Marine ont publié un update médicale de leurs blessés.

Des retours en deux temps

Absent depuis mi-septembre pour une blessure à la malléole, Jordan Bustin a repris la course et "commence progressivement sa revalidation". Le staff table sur une reprise pour la fin du mois. Même timing annoncé pour Abian Arslan, qui était titulaire à la RAAL, mais qui souffre dʼune entorse (ligament externe de la cheville droite) et sera sur la touche trois bonnes semaines.

Benoit Bruggeman devrait revenir plus ou moins en même temps qu'Arslan et Bustin. L'ancien de Mouscron et du Standard est sur la touche depuis un mois, "l’échographie montre une excellente évolution de la déchirure" précise le club.

Quant à Zakaria Atteri et Jérémie Lioka Lima, ils sont encore incertains pour le match de vendredi contre le RWDM. Le premier est guéri de sa blessure au psoas mais "garde des douleurs musculaires propres à lʼeffort de reprise". Le pronostic est plus engageant pour Lioka Lima sorti avec des douleurs au dos contre la RAAL.