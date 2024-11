Charleroi et Rik De Mil sous pression : "Quand j'entends Pep Guardiola après trois défaites..."

Charleroi sera attendu au tournant face à Westerlo. Rik De Mil en est conscient, son équipe a de moins en moins le droit à l'erreur.

Rik De Mil traverse son premier vrai creux avec Charleroi. Les Zèbres restent sur cinq défaites de rang et n'ont plus gagné depuis le 15 septembre contre le Beerschot. La treizième place au classement (qui les enverrait en Playdowns) rajoute encore un peu à l'urgence de la situation.

"C'est normal que l'on ne vive pas nos meilleures semaines sur le plan mental. C'est dur de perdre des matchs. Les joueurs sont conscients de la situation. C'est à nous de parler avec eux et de les booster à nouveau" explique Rik De Mil en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Samedi, le Sporting aura une occasion de se relancer à l'occasion de la réception de Westerlo. Avant la victoire du weekend dernier contre Dender, les Campinois n'avaient remporté qu'un de leurs neuf derniers matchs, à l'occasion de leur autre déplacement en Wallonie, au Standard (1-2).

La confiance, si rapidement perdue, si lentement regagnée

Demain, les supporters de la T4 n'encourageront pas l'équipe pendant les 12 premières minutes pour manifester leur mécontentement : "On sait qu'ils ne sont pas contents. C'est normal avec les résultats mais on doit rester ensemble. Si tout le monde est là, ce sera un boost mental. Et il y a aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent. Je reçois beaucoup de messages de fans motivés qui souhaitent rester positifs" réagit De Mil.

L'entraîneur carolo explique que pour repartir sur une meilleure dynamique, c'est cette première victoire qui est la plus dure à aller chercher : "J'ai entendu Pep Guardiola cette semaine qui disait qu'après trois défaites consécutives, son équipe éprouvait des difficultés mentalement pour goûter à nouveau à la victoire. Attention, nous ne sommes pas City, mais on doit retrouver notre force mentale".