Besnik Hasi furieux après que l'un de ses joueurs ait...refusé de jouer contre Saint-Trond : "Je pourrais garder ça pour moi mais je ne le ferai pas"

Besnik Hasi avait la tête des mauvais jours après la défaite à Saint-Trond. Il regrettait amèrement l'absence de Rafik Belghali.

Il y a un an, c'est sur le synthétique du Stayen que Rafik Belghali s'est blessé gravement au ligament croisé. Hier, il devait retourner chez les Canaris avec Malines. Mais il n'était pas sur la feuille de match.

L'arrière droit de 22 ans avait trop d'appréhension à revenir sur ce terrain si particulier. Jusque-là, rien d'anormal : Zinho Vanheusden a lui aussi préféré ne pas prendre de risque, tout comme Nikola Storm, qui s'était blessé sur le synthétique de Knokke en Coupe la saison dernière.

Mais la manière avec laquelle cela s'est déroulé agace profondément Hasi : "Lui et son agent ont appelé la direction pour dire qu'il préférerait ne pas jouer. Ça ne passe pas pour moi. Je trouve cela très déloyal de la part de son agent et de lui. On doit avancer. Si un joueur vient me voir après deux jours d'entraînement sur un terrain synthétique en disant qu'il a mal au genou, je ne peux rien y faire".

Besnik Hasi intransigeant

"Je me pose des questions. Le club investit en lui depuis deux ans. En retour, on peut attendre quelque chose. Je sais, en tant qu'entraîneur, j'aurais pu garder ça pour moi, mais je ne le ferai pas" fulmine Hasi, qui se sent trahi.

L'entraîneur albanais est assez fataliste : "Je ne peux pas forcer quelqu'un à jouer. C'est la vie". Une explication entre les deux hommes parviendra-t-elle à apaiser la colère de Besnik Hasi ?