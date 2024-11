Tedesco très clair sur le cas Romelu Lukaku : "Je ne trouve pas ça important !"

Romelu Lukaku est de retour. Lors de la précédente période internationale, il avait dû déclarer forfait, mais selon le sélectionneur national, il est de nouveau motivé pour aider les Diables Rouges. Cependant, ses déclarations dans le podcast de Friends of Sports et Koolcast risquent de résonner encore un moment.

Absent lors de la dernière fenêtre internationale, Romelu Lukaku avait surpris en demandant à Domenico Tedesco de ne pas le reprendre afin qu'il se concentre sur sa remise en forme.

Dans une interview accordée au podcast Koolcast, Lukaku avait également déclaré que "le feu" n'était plus en lui concernant les rencontres avec les Diables Rouges.

Tedesco très clair sur le cas Lukaku

Lukaku semble cependant de retour, et plus motivé que jamais. "C'est un signal fort de Romelu qu'il veuille être à nouveau présent", a déclaré Tedesco. "Nous n'avons pas spécifiquement discuté de ses critiques, mais j'apprécie sa mentalité et son ouverture. Notre relation est forte et étroite ; je me fie à ce qu'il me dit directement, pas à ce qu'il dit aux autres. C'est ainsi que l'on construit la confiance. Ce qu'il dit publiquement, je trouve cela moins important."

Tedesco a une vision pragmatique du niveau général et de la mentalité au sein de l'équipe, que Lukaku a soulignée. "Chaque joueur a son propre caractère et ses propres objectifs. Certains jouent pour remporter un titre national, comme Arne Engels avec le Celtic, et pour d'autres, c'est différent."

"Il n'est donc pas réaliste d'imposer une seule règle ou attente à tout le monde. Mais je souligne qu'ils doivent continuer à se pousser eux-mêmes, car c'est la seule façon de continuer à jouer à un niveau élevé. C'est une façon naturelle de procéder, et une nécessité absolue si nous voulons vraiment être compétitifs pour les prix."

Tielemans joue ce week-end, mais... est blessé

Quelques joueurs manquent également. Le plus important est Youri Tielemans, qui semble souffrir de problèmes de genou depuis le match contre la France. "Youri Tielemans va jouer ce week-end, mais il souffre depuis un certain temps de problèmes de genou qui ne font qu'empirer", explique Tedesco. "Après ce match, il aura besoin de deux semaines de repos et a donc décidé de ne pas être appelé cette fois-ci."