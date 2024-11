"Fier de lui et de la manière dont les jeunes ont répondu présent" : le deuxième de JPL se réjouit de la réussite de ses jeunes

Malgré un début de match qui annonçait une victoire maitrisée, le Matricule 1 a finalement dû batailler jusqu'à la dernière seconde pour conserver les trois points.

"Bien que nous ayons opté pour un peu plus de sécurité à l'arrière, nous avons bien commencé et étions rapidement dans le match. Nous avions le contrôle du match en première mi-temps et nous aurions dû marquer le 0-2 plus tôt", analysait Tjaronn Chery dans les colonnes d'Het Nieuwsblad.



Le but contre son camp de Zeno Van den Bosch a relancé Courtrai dans le match : "Ça peut arriver. Après le 1-2, Courtrai s'est réveillé et a recommencé à y croire. Tout a basculé. Bravo à eux, mais nous nous sommes compliqués la tâche inutilement. Nous avons arrêté de jouer au football et avons opté pour des longs ballons. Ce n'était pas nécessaire."



Le Great Old pouvait compter sur un Senne Lammens en grande forme dans les buts : "Senne nous a absolument sauvés dans la dernière minute. Il performe à un niveau incroyable depuis toute une saison. Mais ce n'est pas le seul. Si tu regardes notre défense et notre milieu de terrain… Ces garçons sont très jeunes", salue Chery.



"Il y a beaucoup de talent. Normalement, tu devrais pouvoir les amener tranquillement en équipe A, mais en raison des circonstances et des blessures, ils doivent répondre présent maintenant. Et c'est beau à voir. De temps en temps, ça ne se passe pas très bien, mais ils en tirent des leçons. Je suis super fier d'eux. La défaite de la semaine dernière à Genk n'est pas nécessairement oubliée. Nous allons devoir mieux jouer et gagner dans les grands matchs", a conclu Chery.