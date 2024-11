Les choses auraient pu mal finir pour l'Antwerp qui a joué avec le feu : "On a vraiment senti ce match basculer"

Sans Toby Alderweireld, l'Antwerp a été secoué mais a tout de même su rester solide au Guldensporenstadion face à une formation en manque urgent de points.

La trêve internationale arrive à point pour que le défenseur de l'Antwerp puisse se soigner, cependant, selon Jonas De Roeck, il n'est pas encore certain qu'Alderweireld sera de retour contre Dender.

"C'est une blessure qui a besoin de temps pour guérir. J'espère que nous pourrons le récupérer pour le match contre Dender après la trêve, mais ce n'est pas certain. Nous devrons évaluer sa blessure semaine après semaine", a expliqué le coach anversois dans des propos repris par Het Nieuwsblad.

Ce dernier a également exprimé sa satisfaction après la victoire de son équipe, même si la fin de partie a été stressante : "J'étais content du 0-1 à la mi-temps puis nous avons marqué le 0-2 peu après la pause, un moment idéal. Nous pensions avoir fait un grand pas vers la victoire mais c'est à ce moment-là que nous nous sommes relâchés. Il y a eu la malchance que Zeno Van Den Bosch ait marqué contre son camp. On sait alors qu'à partir de là, les joueurs de Courtrai vont se remotiver et jouer à fond. On a vraiment senti ce match basculer."

L'Antwerp continue à prendre des points

"Je suis fier de mon équipe car nous avions beaucoup de jeunes et ils ont vraiment continué à travailler les uns pour les autres. Senne Lammens a également joué un très bon match. Peut-être aurions-nous dû être un peu plus tranchants dans la conversion à la fin, mais je suis très heureux des trois points. Et même si nous avons eu des difficultés à la fin, sur la base des 55 premières minutes, la victoire était méritée", ponctue le coach.

Vu les remous en interne au sein du Matricule 1 en début de saison, notamment les soucis financiers, et le départ de Mark Van Bommel, on pensait que l'Antwerp vivrait une saison compliquée. Toutefois, Jonas De Roeck et ses hommes vont à contre courrant de tout cela et jouent même les premiers rôles en haut de classement.