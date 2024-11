Difficile de trouver les mots au Standard : "C'est ça qui nous frustre le plus"

Le Standard a subi sa plus lourde défaite de la saison à La Gantoise. Marlon Fossey peinait à se l'expliquer après la rencontre.

Les semaines passent et se ressemblent au Standard : à l'extérieur, l'équipe ne parvient pas à montrer le même visage qu'à Sclessin. Malgré les discours guerriers maintes et maintes fois ressortis, les prestations fantomatiques se répètent.

"Les émotions sont encore très présentes. C'est difficile de trouver les réponses à vos questions mais je vais essayer de le faire car je vous respecte" déclarait Marlon Fossey à La Dernière Heure.

"Je pense que nous avons débuté de la pire manière possible, ce n'est pas possible quand on joue à l'extérieur, il faut mieux commencer. Après, beaucoup de buts ont été inscrits par notre faute, ce n'est même pas tellement à mettre à l'actif des Gantois. C'est ce qui nous frustre le plus" enchaîne-t-il.

Déjà bientôt la revanche du choc wallon

En première mi-temps, l'équipe a toutefois réagi, mais le 2-0 semble avoir coupé les jambes de tout le monde : "Nous avons eu quelques occasions mais nous ne sommes pas parvenus à les concrétiser. C'est dommage car nous avons loupé une belle occasion de venir dans le top 6".

Le résultat est implacable : "Toutes ces erreurs...j'ai l'impression que c'est à chaque fois la même chose quand nous venons jouer ici". Les Rouches vont devoir se reprendre, car le prochain déplacement se fera à Charleroi. Une nouvelle déconvenue dans le choc wallon ne passerait pas.