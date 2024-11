La Gantoise pousse un ouf de soulagement pour Noah Fadiga, qui s'est effondré face au Standard

Ce dimanche face au Standard, Noah Fadiga s'est soudainement effondré, mais a pu se relever peu après. Il a ensuite quitté le terrain.

Un moment d’inquiétude a marqué la rencontre de dimanche entre La Gantoise et le Standard. Alors qu’un joueur du Standard était soigné sur le terrain, l’entraîneur gantois, Wouter Vrancken, rassemblait ses hommes pour des consignes tactiques. C’est alors que Noah Fadiga s’est soudainement effondré au milieu du cercle formé par ses coéquipiers.

La panique s’est immédiatement installée autour de lui. Archie Brown, visiblement ému, s’est mis à prier, tandis qu’un joueur du Standard, pressé par l’urgence de la situation, a saisi un brancard des mains d’un secouriste, jugeant les secours trop lents à réagir.

Heureusement, Fadiga s’est relevé assez rapidement, mais il n’a pas repris le jeu, en raison notamment de ses antécédents de problèmes cardiaques. La Gantoise a d’ailleurs communiqué un message rassurant peu après l'incident.

Le club a confirmé l’information lundi, tenant à jour quant à l'état du joueur : "Noah Fadiga se porte bien après son malaise survenu dimanche lors du match contre le Standard. Des examens supplémentaires seront effectués à l’hôpital dans les prochains jours pour lever toute incertitude."

"Fadiga a brièvement perdu connaissance en première mi-temps de La Gantoise - Standard. Quelques instants plus tôt, il avait été heurté par un joueur du Standard et avait ressenti un malaise pendant l’interruption de jeu qui s’en est suivie. Noah a rapidement repris ses esprits et a pu quitter le terrain par ses propres moyens. Le club tiendra informés les supporters dès que de nouvelles informations seront disponibles."